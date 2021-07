Paraguay: presidente Abdo alle Camere, focus su rafforzamento istituzionale e patto di convivenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paraguay attraversa in queste settimane un nuovo picco della pandemia di Covid-19 e lo scorso 28 giugno ha toccato un nuovo record di decessi giornalieri con 152 morti. Dall'inizio della pandemia il numero dei contagi è di 240.141 unità (2.599 nelle ultime 24 ore) mentre il numero delle vittime è di 12.763 (122 nelle ultime 24 ore). Prosegue inoltre il programma di immunizzazione della popolazione che, dopo un notevole ritardo accumulato inizialmente per le difficoltà di approvvigionamento di vaccini, ha acquisito un ritmo costante. Il totale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose è di oltre 706.416 unità, pari a oltre il 7 per cento della popolazione, mentre sono circa 150 mila le persone immunizzate con le due dosi, cifra equivalente al 2 per cento della popolazione. Sempre in relazione al programma di immunizzazione le autorità riferiscono che questa settimana è stata aperta l'iscrizione a vaccinarsi per i maggiori di 50 anni. (segue) (Brb)