Brasile: un terzo dei decessi registrati nel primo semestre legati a Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scorso, dei 1.460.991 certificati di morte emessi nel Paese, 198.547 sono stati causati dalla Covid-19, che equivale al 13,59 per cento del totale. Secondo i calcoli si è registrato un eccesso di mortalità pari a 190.000 morti in più nel 2020 rispetto al 2019 nel paese. Solo nel primo trimestre di quest'anno l'aumento del numero di casi di morte nel Paese è stato del 40 per cento. Secondo Arpen, a maggio 2021, nonostante il calo dei record rispetto a marzo e aprile, i decessi sono stati ancora del 70 per cento superiori ai dati della media mensile della pandemia, iniziata a marzo 2020. "E' morto un numero molto maggiore di persone. L'unica differenza tra gli anni precedenti e l'anno scorso e quest'anno è il coronavirus", ha concluso Costa. (Brb)