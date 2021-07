Giappone-Pacifico: al via colloqui online su sicurezza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Giappone e dei Paesi insulari del Pacifico hanno intrapreso oggi un incontro online promosso da Tokyo, teso a discutere le questioni di sicurezza regionale e a promuovere la visione di un "Indo-Pacifico libero e aperto". Durante l'incontro, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga assumerà l'impegno alla cooperazione in campi quali le misure anti-pandemia, la sicurezza marittima, il contrasto ai mutamenti climatici e lo sviluppo economico. All'Incontro dei leader del Pacifico, giunto alla sua nona edizione, prendono parte, oltre a Giappone, Australia e Nuova Zelanda, anche 14 Stati insulari del Pacifico, la Polinesia Francese e la Nuova Caledonia, entrambi territori francesi d'oltremare. In una nota che ha preceduto l'apertura dell'incontro, il ministero degli Esteri giapponese ha evidenziato l'importanza strategica rappresentata per Tokyo dalla cooperazione economica e di sicurezza con quei Paesi, cui la Cina ha concesso negli ultimi anni ingenti fondi sotto forma di aiuti allo sviluppo e finanziamenti per progetti infrastrutturali nell'ambito della Nuova via della seta. Il Giappone ospita il summit a cadenza triennale sin dal 1997; quest'anno l'evento si sarebbe dovuto svolgere a Shima, nel Giappone centrale, ma i partecipanti hanno optato per un incontro online alla luce della pandemia di coronavirus. (Git)