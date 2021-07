Giappone: Suga, Olimpiadi potrebbero svolgersi a porte chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi estive di Tokyo, in programma dal 23 luglio prossimo, potrebbero svolgersi a porte chiuse, a seconda del quadro pandemico in Giappone. Lo ha personalmente ribadito il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, esprimendo il timore che i Giochi possano innescare una nuova ondata di Contagi in quel Paese. Il governo giapponese si è rassegnato a prorogare ulteriormente lo stato di emergenza in vigore nell'area metropolitana di Tokyo, a fronte di un nuovo incremento dei contagi. "Ho già detto precedentemente che esiste la possibilità di (condurre i Giochi) senza spettatori", ha dichiarato il premier durante una conferenza stampa. "In ogni caso, agiremo con la sicurezza dei cittadini giapponesi come massima priorità". L'area metropolitana di Tokyo ha registrato 673 nuovi casi di coronavirus ieri, in aumento rispetto alla media di 570 della settimana precedente. Mercoledì 30 giugno il bilancio giornaliero dei contagi nella capitale ha ecceduto la soglia di 700 per la prima volta dal 26 maggio. (segue) (Git)