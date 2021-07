Giappone: Suga, Olimpiadi potrebbero svolgersi a porte chiuse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli atleti e gli altri membri delle delegazioni che giungeranno in Giappone in vista delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo dovrebbero essere poste immediatamente in isolamento se tra i loro membri verranno individuati soggetti positivi al coronavirus. Lo ha dichiarato Hidemasa Nakamura, responsabile del principale centro operativo dei Giochi e funzionario del Comitato organizzatore delle Olimpiadi, dopo i casi di contagio tra gli atleti dell'Uganda giunti nel Paese per l'evento. Tra i nove atleti ugandesi giunti in Giappone, uno era risultato positivo alla Covid-19 al suo arrivo nel Paese, e gli era stato dunque negato l'ingresso; il resto della delegazione aveva potuto comunque viaggiare liberamente sino ad Osaka, dove giorni più tardi un secondo atleta era risultato positivo al virus. (segue) (Git)