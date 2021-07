Usa: Washington minaccia sanzioni contro 17 Paesi per traffico di esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha pubblicato ieri, primo luglio, l'annuale rapporto "Traffiking in Persons", che menziona la pandemia di coronavirus come causa di un aumento dei fenomeni della schiavitù e del traffico di esseri umani nel biennio 2020-2021. L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha individuato 17 Paesi responsabili di non contrastare adeguatamente tali fenomeni, e li ha messi in guardia da potenziali sanzioni. Washington ha anche rivolto un avvertimento a diversi alleati e amici degli Stati Uniti, inclusi Israele, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo e Turchia, che avrebbero fatto venir meno i loro sforzi sul fronte della tutela della dignità umana. Secondo il segretario di Stato Antony Blinken, 17 Stati non soddisfano gli standard minimi per fermare quello che il funzionario ha definito "un ciclo inumano di discriminazione e ingiustizie". (segue) (Nys)