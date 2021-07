Imprese: subito lavoro per 23 diplomati Its meccatronico Lazio, a Frosinone consegna diplomi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso formativo dell'Its Meccatronico del Lazio è articolato su due profili professionali progettati in collaborazione con le aziende di riferimento del territorio per rispondere alle esigenze occupazionali del settore manifatturiero - meccanico del Lazio, in particolare, i settori automotive, aerospaziale e della componentistica elettrica ed elettronica. Tali figure sono: tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici e tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici. Il percorso formativo si sviluppa lungo un periodo temporale biennale, con un'articolazione di 1.800 ore di cui 1.100 ore di lezione teoriche e 700 ore di stage in azienda. Al termine del percorso i diplomati più meritevoli saranno inseriti nelle realtà produttive del territorio. Sono soci fondatori della fondazione l'Istituto superiore di istruzione Pontecorvo - Itis Galilei, l'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, la Provincia di Frosinone, Unindustria, Prima sole components, Bitron, Star, Europlastics e Unindustria perform. (Rer)