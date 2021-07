Covid: Open day ad Alba, domani le prenotazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 9, si apriranno su www.ilPiemontetivaccina.it le prenotazioni per l’Open Day di Banca d’Alba in programma il 3 luglio presso l’hub vaccinale di Gallo Grinzane (Piazza della Chiesa, 2, Alba, Cuneo). L’evento è riservato ai giovani tra i 18 e i 30 anni (maggiorenni alla data del 2/7/2021 e nati fino a 31/12/1992) senza fragilità, con domicilio sanitario in Piemonte illimitato o temporaneo, che non hanno un appuntamento prima del 12 luglio e non hanno ancora ricevuto la prima dose. Il vaccino somministrato sarà Pfizer.(Rpi)