Rpt - Roma: tensioni nei canili, Abivet “volontari sono risorsa se preparati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto. “I volontari che operano all'interno del canile devono avere una formazione qualificata, come d'altronde viene richiesta a tutti i volontari che operano in qualsiasi struttura pubblica di diversi Enti e Associazioni”. Lo ribadisce nella nota con cui l’Abivet, la società che gestisce i servizi veterinari nei canili Muratella e Ponte Marconi a Roma, replica a Emanuela Bignami, rappresentante della Lega nazionale difesa del cane. Ieri Bignami aveva sostenuto che la società avesse scritto una lettera alla sindaca, come ritorsione a critiche mossegli dai volontari, con cui chiedeva l’allontanamento dei volontari stessi fino a quando non avessero seguito corsi di preparazione. “E’ molto grave che una lettera di comunicazione interna tra Amministrazione e Società di Servizi – scrive la Abivet- venga resa nota a terzi e i suoi contenuti distorti. L'incidente avvenuto con un cane, a cui fa riferimento la rappresentante della Lega nazionale difesa del cane, descritto ‘dalle conseguenze minime’ avrebbe in realtà potuto avere invece un esito di gran lunga più grave, se non fosse intervenuto tempestivamente un nostro veterinario specializzato". (segue) (Com)