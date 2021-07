Moda: Di Maio, imprenditori e artigiani del settore fanno grande l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della moda è uno dei principali simboli del Made in Italy nel mondo, una punta di diamante dell’economia del Paese e dell’export italiano. E’ quanto afferma in un messaggio su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Oggi ci tenevo a partecipare, a Firenze, alla centesima edizione di Pitti Uomo”, spiega il titolare della Farnesina. “Il sistema fieristico è stato riconosciuto come uno dei pilastri del Patto per l’Export, che ho firmato al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale nel giugno 2020 e che ci sta dando le prime, importanti soddisfazioni. Gli ultimi dati sulle esportazioni testimoniano, già a inizio 2021, una crescita superiore anche rispetto al record del 2019. Tra le missioni che la Farnesina continua a portare avanti c'è quella di valorizzare al massimo il lavoro instancabile di questi imprenditori e artigiani che fanno grande l'Italia. Puntiamo ancora più in alto”, conclude il ministro.(Res)