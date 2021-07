Paraguay: presidente Abdo alle Camere, focus su rafforzamento istituzionale e patto di convivenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di marzo il presidente Abdo aveva scongiurato una mozione di impeachment presentata dall'opposizione per "inettitudine" e "negligenza" nella gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19. Tra le accuse puntuali rivolte al presidente il mancato acquisto di nuovo equipaggiamento per le strutture sanitarie, il notevole ritardo nell'approvvigionamento di vaccini, la mancanza di medicinali essenziali per le cure di pazienti Covid, e presunti episodi di corruzione che avrebbero favorito aziende di persone vicine al presidente nell'acquisto di forniture sanitarie da parte del governo. La crisi economica e sanitaria, e i sospetti di malgoverno erano quindi derivati a marzo in forti manifestazioni di protesta in tutto il paese durate settimane. Le proteste e gli scontri avvenuti il 24 marzo nella capitale Assunzione, per la sconfitta in parlamento della mozione di impeachment contro il presidente Mario Abdo Benitez avevano lasciato un saldo di 24 arresti. (Brb)