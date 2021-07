Usa-Uzbekistan: incontro Blinken-Kamilov, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa; Antony Blinken, ha incontrato a Washington Dc il ministro degli Esteri uzbeko Abdulaziz Kamilov. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Blinken ha espresso il desiderio degli Stati Uniti di approfondire la propria partnership strategica con l'Uzbekistan, rilevando che i due Paesi celebrano quest'anno 30 anni di relazioni diplomatiche. Il segretario di Stato ha offerto sostegno alle continue riforme dell'Uzbekistan, compreso il rafforzamento dei diritti umani e della democrazia, lodando le iniziative dell'Uzbekistan per migliorare le relazioni all'interno dell'Asia centrale e rilevando la cooperazione attiva dei due paesi attraverso la piattaforma diplomatica regionale C5+1. Blinken ha ringraziato il ministro degli Esteri per il continuo sostegno dell'Uzbekistan per una soluzione di pace giusta e duratura in Afghanistan. Ha inoltre accolto con favore l'attenzione dell'Uzbekistan sulla connettività regionale, compresa una più stretta cooperazione politica ed economica con l'Afghanistan in modalità che possano sostenere la prosperità e la crescita in tutta l'Asia centrale e meridionale. (Nys)