Imprese: subito lavoro per 23 diplomati Its meccatronico Lazio, a Frosinone consegna diplomi (4)

- "La Regione Lazio è pronta a dare un contributo decisivo per la ripartenza del Paese. Stiamo aumentando le risorse destinate all'export e stiamo inoltre investendo in modo massiccio sulla formazione dei nostri ragazzi. E' tempo di ripartire. Non è un caso che parta proprio dal Lazio questa rinascita con l'iniziativa odierna - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -. Adesso la priorità deve essere il lavoro. Dobbiamo guardare la realtà e non abbassare la guardia sul Covid, ma capire che siamo nella fase successiva. Il nostro obiettivo non è quello di tornare all'Italia prima del Covid ma costruire un'Italia migliore", ha concluso il governatore. Infine, il presidente di Unindustria, Angelo Camilli ha tenuto a sottolineare che si tratta di "un tipo di percorso in cui crediamo molto perché va nella direzione di dare una formazione tecnico-specialistica a dei giovani diplomati in un rapporto di collaborazione molto stretto con il mondo delle imprese, che è fondamentale perché aumenta le possibilità dei giovani di avere una occupazione - ha detto Camilli -. Oggi abbiamo visto un caso di 100 per cento di ragazzi diplomati all'Its che ha già trovato un posto di lavoro a tempo indeterminato, ma la media degli Its supera il 90 per cento. Quindi, è una formula di successo che secondo noi va assolutamente facilitata. Oggi parliamo molto di partenariato tra mondo pubblico e privato: questo è un modello che va potenziato e rafforzato", ha concluso Camilli. (segue) (Rer)