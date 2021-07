Rpt - Roma: tensioni nei canili, Abivet “volontari sono risorsa se preparati” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce di questo episodio -continua Abivet nella nota-, abbiamo ritenuto fosse doveroso informare l'Amministrazione, anche come monito di prevenzione per il futuro. I volontari che operano all'interno del canile devono avere una formazione qualificata, come d'altronde viene richiesta a tutti i volontari che operano in qualsiasi struttura pubblica di diversi enti e associazioni. Solo per fare un esempio la Croce Rossa e la Protezione Civile richiedono un'adeguata formazione prima entrare in servizio. I volontari sono dunque indispensabili e rappresentano una preziosa risorsa, solo a condizione che siano seri, preparati e formati adeguatamente per rispondere a situazioni di rischio. Spiace che una nostra segnalazione, con le finalità di migliorare il servizio e di ottenere sempre più alta professionalità e competenze da parte di chi segue i cani, sia stata fraintesa con finalità poco costruttive e collaborative e che nulla hanno a che vedere con il benessere dei cani". (Com)