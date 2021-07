Italia-Iraq: incontro Draghi-Al Kadhimi domani mattina a Palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà il primo ministro dell’Iraq, Mustafa Aa Kadhimi, domani venerdì 2 luglio alle ore 9.30 a Palazzo Chigi. Il capo del governo di Baghdad è atterrato questo pomeriggio a Roma nella sua prima visita in Italia, che si appresta a guidare la missione Nato in Iraq. Si tratta della seconda tappa del viaggio di Al Kadhimi in Europa iniziato con la visita a Bruxelles dove il capo del governo di Baghdad ha avuto incontri con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg e l’omologo belga, Alexander De Croo. Secondo fonti governative citate dai media dell’Iraq, il premier dovrebbe recarsi anche in Vaticano e incontrare papa Francesco, protagonista lo scorso marzo di una storica visita nel Paese mediorientale. Al centro dei colloqui con Draghi, potrebbero esservi il dossier della Nato, il ruolo svolto dalle imprese italiane nella ricostruzione dell’economia dell’Iraq, profondamente danneggiata dalle guerre degli ultimi 20 anni, il sostegno di Roma nella lotta allo Stato islamico (Is), ma anche il ruolo dell’Italia nella tutela del patrimonio archeologico distrutto dalla furia iconoclasta delle bandiere nere.(Res)