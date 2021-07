Brasile: produzione di petrolio diminuita 1,4 per cento a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il petrolio estratto dai 125 pozzi attivi nei bacini pre-sal ha rappresentato il 71,2 per cento della complessiva produzione nel Paese (che conta un totale di 6.472 pozzi offshore e onshore). Si tratta di una riduzione della produzione del 2,6 per cento rispetto ad aprile 2021 e un aumento del 13,8 per cento rispetto a maggio 2020. Secondo l'Anp, in particolare, il giacimento di Tupi (ex Lula), nel bacino pre-sale di Santos, si è confermato il maggior produttore nazionale, partecipando con 891 milioni di barili di petrolio e 41,1 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno. (Brb)