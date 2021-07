Algeria: imprigionato Fethi Ghares, coordinatore del Movimento democratico e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore del Movimento democratico e sociale algerino (Mds), Fethi Ghares, è stato posto sotto custodia cautelare in carcere su ordine del giudice istruttore del Tribunale di Bainem (Algeri). Lo riferisce il Comitato nazionale per la liberazione dei detenuti (Cnld). Ghares è stato fermato ieri davanti alla sua abitazione, a Gué de Constantine, ad Algeri, da poliziotti in borghese ed è stato portato presso il commissariato del quinto distretto di Bab el Oued. Successivamente, Ghares è stato riportato a casa sua con un ordine di perquisizione. Il coordinatore dell’Mds è perseguito per “attacco alla persona del presidente della Repubblica, vilipendio, diffusione di pubblicazioni che possano violare l’interesse nazionale, diffusione di informazioni che potrebbero minare l'unità nazionale, diffusione di informazioni che potrebbero minare l'ordine pubblico”, aggiunge il Cnld. (Ala)