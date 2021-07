Paraguay: presidente Abdo alle Camere, focus su rafforzamento istituzionale e patto di convivenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha prorogato fino al 12 luglio le misure sanitarie in vigore mantenendo le limitazioni alla circolazione notturna. La proroga contenuta nel decreto presidenziale emanato sabato 5 giugno, fissa la proibizione della circolazione dalle 20 alle 05 nelle aree metropolitane e dalle 24 alle 5 nel resto del paese con eccezione dei lavoratori considerati essenziali; la chiusura degli esercizi commerciali alle 20; la proibizione di riunioni con più di 20 persone in spazi chiusi; la sospensione delle competizioni sportive e la proibizione di sport di gruppo; la proibizione di spettacoli con più di 25 persone. Sospese anche le lezioni in presenza per tutti i livelli educativi mentre rimane in vigore l'obbligatorietà delle mascherine in strada e sui mezzi pubblici. (segue) (Brb)