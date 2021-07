Messico: discorso di Lopez Obrador a tre anni dall'insediamento, mai defraudato elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tre anni esatti dall'inizio del suo mandato, il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, si è detto convinto di non aver defraudato il suo elettorato e che sarebbe in grado di uscire indenne da un referendum sul suo operato. Lo ha affermato in un discorso tenuto nel palazzo di Governo nel terzo anniversario del suo insediamento. "Passati tre anni non credo di aver defraudato le speranza di coloro che mi hanno votato", ha detto il presidente. Lopez Obrador ha quindi rivelato di aver incaricato un sondaggio telefonico sul suo governo che avrebbe dato come risultato un 72,4 per cento di opinioni favorevoli. "Siamo ben considerati e speriamo di convincere più gente", ha quindi affermato. Riguardo la pandemia il presidente ha detto di aver fatto "ciò che era umanamente possibile" e ha valutato che il governo ha risposto "in tempo" alla crisi incrementando di circa 3 miliardi di dollari il bilancio della Sanità. Sul fronte economico ha sottolineato il recente record delle rimesse registrato a maggio, con 4,5 miliardi di dollari. Il presidente ha quindi promesso che nei prossimi mesi verranno recuperati tutti i posti di lavoro persi a causa della pandemia. (Mec)