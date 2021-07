Usa: California, cittadini voteranno rimozione governatore Newsom il 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 14 settembre prossimo gli elettori della California saranno chiamati a decidere se rimuovere il governatore democratico Gavin Newsom dal suo incarico. Lo ha annunciato il vicegovernatore dello Stato, Eleni Kounalakis, dopo che il segretario di Stato della California Shirley Weber ha certificato l’iniziativa di legge per la rimozione. Newsom è solo il secondo governatore in carica nella storia della California ad affrontare le urne per una possibile rimozione. Il governatore Gray Davis è stato mandato via con successo nel 2003 e sostituito dall’ex attore e culturista Arnold Schwarzenegger. Newsom, che già prima dell'emergenza Covid-19 era accusato di aver aggravato con un approccio ideologico le pressanti problematiche socioeconomiche della California, ha visto crollare il proprio consenso con un approccio repressivo alla crisi pandemica, basato su lockdown duri e sulla chiusura generalizzata delle attività imprenditoriali. A danneggiare l'immagine di Newsom sono state anche le sue cene private presso ristoranti di lusso nel pieno dell'emergenza, quando il governatore stesso aveva decretato la chiusura delle attività di ristorazione.(Nys)