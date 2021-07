Brasile: un terzo dei decessi registrati nel primo semestre legati a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terzo dei decessi registrati in Brasile nel primo semestre del 2021 è legato alla pandemia di Covid-19. E' quanto emerge dall'analisi dei dati degli uffici dello stato civile (cartorios) responsabili della registrazione dei certificati di morte in Brasile. Dei 927.568 decessi nel primo semestre nel Paese, 314.036 sono stati causati da patologie associate Covid-19. I numeri sono sul Portale per la trasparenza del Registro Civile e sono stati aggiornati alla data del 30 giugno. Le famiglie brasiliane hanno fino a 24 ore dopo il decesso per registrare il decesso in un'anagrafe, ma questo periodo è stato esteso a 15 giorni a causa della pandemia. L'anagrafe ha, a sua volta, fino a cinque giorni per registrare il decesso e poi fino a otto giorni per inviare l'atto al Centro nazionale di informazioni del registro civile, che aggiorna la piattaforma online. (segue) (Brb)