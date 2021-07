Nato: Kosovo, Stoltenberg ricevuto da comandante Kfor Federici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di divisione Franco Federici, attuale comandante della Kosovo Force (Kfor), ha ricevuto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nell’ambito di una visita dedicata alle forze dell’Alleanza atlantica dislocate in Kosovo. Lo riferisce un comunicato stampa della Kfor. Durante la visita il segretario generale della Nato ha incontrato una rappresentanza di militari delle 28 nazioni che compongono il contingente impiegato in Kosovo, ed ha evidenziato come Kfor sia la missione più longeva e con la fine della missione in Afghanistan anche la più numerosa, e allo stesso tempo rappresenti un successo per l’Alleanza, considerato l’attuale clima di sicurezza in cui le comunità in Kosovo possono vivere. Nel colloquio avuto con il comandante di Kfor, Stoltenberg ha manifestato apprezzamento per i risultati dell’operazione militare che, dal giugno 1999, opera nella regione balcanica al fine di garantire libertà di movimento e di mantenere un clima di sicurezza a beneficio delle comunità locali, in ottemperanza a quanto sancito nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244. Il generale Federici dal canto suo ha quindi sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della coesione, caratteristiche necessarie per rispondere al meglio al mandato ricevuto: “As one we progress, avere una visione comune insieme alle altre organizzazioni internazionali e alle istituzioni in Kosovo è essenziale per il successo della missione Kfor”. (segue) (Res)