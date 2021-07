Usa-Cile: colloquio Blinken-Allamand, focus su cambiamento climatico e diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra Stati Uniti e Cile per affrontare la crisi climatica, superare la pandemia Covid-19 e promuovere la democrazia e i diritti umani. Questi, riferisce una nota di Washington, i punti al centro del colloquio tenuto mercoledì tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri del Cile, Andres Allamand. Il segretario Blinken, prosegue la nota, "ha ringraziato il ministro degli Esteri Allamand per la leadership del Cile come presidente della Cop25 e per gli sforzi multilaterali per ripristinare la democrazia in Nicaragua e Venezuela". Il segretario di Stato Usa ha inoltre elogiato i progressi della campagna di vaccinazione contro il nuovo coronavirus in Cile. (Nys)