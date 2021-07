© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene le misure adottate dal Dipartimento pubblica sicurezza e Uefa per la partita all’olimpico dei quarti Ucraina-Inghilterra. Ottimo provvedimento. Dobbiamo scongiurare diffusione variante delta e tutelare i sacrifici fatti per la sicurezza di tutti". Così in un tweet il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)