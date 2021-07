Lavoro: Fim Cisl su gruppo Sirti, lavoratori approvano ipotesi accordo piano sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’83 per cento dei lavoratori ha votato a favore dell’ipotesi d’accordo sul nuovo piano sociale 2021/22 attraverso i contratti di solidarietà. Lo rende noto il coordinare nazionale Fim Cisl gruppo Sirti Marco Giglio. "Gli interventi fondamentali - prosegue - sono la riduzione dell'attività lavorativa, per range che va da un minimo del 10 per cento, ad un massimo del 25 per cento dell’orario per i 2400 lavoratori circa delle 30 sedi del gruppo dislocate su tutto il territorio nazionale. L’intesa prevede anche un piano di uscite incentivate per prepensionamento e la riconversione di circa 200 lavoratori su altre attività all'interno del gruppo oltre che il monitoraggio delle attività e dei volumi di lavoro a seconda degli investimenti che potrebbero arrivare attraverso il Pnrr e quindi con un ulteriore ribasso delle percentuali. In uno scenario che vede il settore delle installazioni degli impianti telefonici in crisi da anni, con continue gare al ribasso che portano sempre di più a rischio i posti di lavoro e la mancanza di politiche di rilancio del settore, almeno fino ad oggi, da parte del governo ha messo a dura prova la tenuta occupazionale di questo settore. L’intesa che abbiamo raggiunto mette in sicurezza, attraverso un piano sociale, i lavoratori e va nella direzione di tutelare i livelli occupazionali del gruppo. Ci aspettiamo ora da parte del governo, anche rispetto a tutti i temi che in prospettiva riguarderanno la digitalizzazione, un rilancio del settore delle istallazioni telefoniche che valorizzi questo settore e le tante competenze presenti nel nostro Paese", conclude.(Com)