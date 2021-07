Usa: Trump difende Weisselberg, contro di lui accuse vergognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito “vergognose” le accuse nei confronti di Allen H. Weisselberg, direttore finanziario della holding dell’ex inquilino della Casa Bianca. Parlando ai microfoni dell’emittente “Abc News”, Trump ha difeso il suo collaboratore, incriminato con 15 capi di imputazione per reati fiscali, definendolo "una persona incredibile". Il leader repubblicano ha quindi parlato di “caccia alle streghe” in riferimento all’intera campagna giudiziaria nei confronti suoi e del suo impero imprenditoriale. La Trump Organization, l'azienda immobiliare che ha reso l’ex presidente uno degli imprenditori di maggior successo del paese, è stata accusata di frode e reati fiscali in relazione a quello che i pubblici ministeri hanno definito “uno schema di 15 anni”. L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, che ha condotto le indagini, ha anche accusato Weisselberg, collaboratore di lunga data di Trump, di aver eluso il fisco per 1,7 milioni di dollari. Su di lui pende anche l’accusa di appropriazione indebita.(Nys)