Usa: Turchia inserita in lista paesi implicati in uso bambini soldato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha effettuato tre operazioni transfrontaliere in Siria contro i miliziani del sedicente Stato islamico (Is) e contro le milizie curdo-arabe sostenute dagli Stati Uniti (Ypg), spesso cooptando tra le sue fila gruppi di combattenti siriani arruolati tra i ribelli anti-governativi. Alcuni di questi gruppi sono stati accusati da associazioni per i diritti umani e dalle Nazioni Unite di attaccare indiscriminatamente civili e compiere rapimenti e saccheggi, accuse che Ankara ha definito “infondate”. La Turchia ha anche svolto un ruolo molto assertivo in Libia, a sostegno di quello che era il Governo di accordo nazionale (Gna), guidato dal premier Fayyez Al Sarraj. (segue) (Nys)