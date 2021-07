Kosovo: Stoltenberg visita missione Kfor, impegno per stabilità e pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, oggi è andato in visita alla Kosovo Force (Kfor) guidata dalla Nato, dove ha incontrato il comandante della Kfor, il maggiore generale Franco Federici, il personale di 27 nazioni che contribuiscono alle truppe e il direttore del gruppo consultivo e di collegamento della Nato, il generale di brigata Jorg Ruter. "Il fatto che qui siamo così tante nazioni provenienti da Paesi alleati della Nato, ma anche da alcune nazioni partner, dimostra la forza della nostra missione. Dimostra l'impegno di molte nazioni per la stabilità e la pace in Kosovo e in questa regione", ha affermato il segretario generale. "La missione Kfor è importante non solo per il Kosovo e per la regione, ma anche per la Nato e per tutti gli alleati, perché abbiamo visto nel corso della storia che la stabilità in questa regione è importante per tutti noi. È importante per l'Europa, è importante per la Nato", ha aggiunto Stoltenberg. (segue) (Beb)