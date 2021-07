Usa: Turchia inserita in lista paesi implicati in uso bambini soldato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno inserito la Turchia in un elenco di paesi accusati di essere implicati nell'uso di bambini soldato per le loro campagne militari, una mossa che rischia di complicare ulteriormente i già tesi rapporti tra Ankara e Washington. Il dipartimento di Stato ha stabilito nel suo rapporto annuale sul traffico di esseri umani (Tip) che la Turchia sta fornendo "sostegno tangibile" alla Divisione Sultan Murad in Siria, un gruppo armato composto da combattenti turkmeni siriani che, secondo Washington, recluta e inserisce minorenni tra le fila dei suoi combattenti. Un alto funzionario del dipartimento di Stato, citato dalla stampa internazionale, ha parlato di un possibile utilizzo di bambini soldato anche in Libia, sottolineando la speranza di Washington di lavorare con Ankara per affrontare la questione. E’ la prima volta che un paese membro della Nato viene inserito in questo tipo di lista. (segue) (Nys)