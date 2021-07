Paraguay: presidente Abdo alle Camere, focus su rafforzamento istituzionale e patto di convivenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assunzione, 1 lug - La necessità di un rafforzamento dello Stato di diritto e della divisione dei poteri e l'appello a tutti i settori della politica e della società a rinnovare il "patto di fiducia" con le istituzioni nel contesto della pandemia. Sono questi i principali del rapporto sulla gestione del governo del Paraguay presentato dal presidente Mario Abdo Benitez di fronte alle Camere. "Ho l'ambizione di lasciare in eredità una pratica politica coerente con lo stato di Diritto e il rispetto della divisione dei poteri", ha affermato Abdo. Il presidente ha quindi rivolto un invito a tutti i principali attori politici e sociali a "dare priorità ai fattori di unità piuttosto che quelli di divisione" per affrontare le difficoltà imposte dalla pandemia. Sul fronte della gestione sanitaria Abdo ha ricordato gli sforzi compiuti per rafforzare il sistema sanitario e le difficoltà riscontrate nell'approvvigionamento dei vaccini, sottolineando che negli ultimi sei mesi sono stati siglati 5 accordi al di fuori del meccanismo Covax per l'acquisto di oltre 10 milioni di dosi. (segue) (Brb)