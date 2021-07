Imprese: subito lavoro per 23 diplomati Its meccatronico Lazio, a Frosinone consegna diplomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neodiplomati e subito assunti. Nella sede di Unindustria Frosinone si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi per l’avviamento al lavoro dei 23 ragazzi che hanno concluso con successo il primo biennio formativo dell’Its meccatronico del Lazio. Si tratta di un primo traguardo importante, nonostante i problemi determinati dalla pandemia, che rappresenta soltanto un inizio per il percorso formativo intrapreso dall'Istituto tecnico superiore (Its) Meccatronico del Lazio. Una progetto nato nel 2019 dall’esigenza di alcune imprese del territorio di Frosinone e del Basso Lazio di rafforzare la formazione tecnica e specialistica in ambito meccanico e meccatronico e dalla volontà di sviluppare le competenze strettamente correlate ai fabbisogni professionali espressi dalle imprese, in particolare quelle dei settori automotive, aerospaziale e della componentistica elettrica ed elettronica. (segue) (Rer)