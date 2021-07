Imprese: subito lavoro per 23 diplomati Its meccatronico Lazio, a Frosinone consegna diplomi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo riusciti a trovare la sinergia giusta tra mondo privato, istituzioni, autorità, mondo della scuola, dell'università e dell'impresa", ha aggiunto il vicepresidente di Confindustria per le relazioni industriali e presidente dell'Istituto tecnico superiore Meccatronico del Lazio, Maurizio Stirpe. "Speriamo che oggi possa essere il punto di partenza di una nuova traiettoria". Si tratta - ha sottolineato Stirpe - di giovani che "hanno avuto la fiducia di ascoltarci quando due anni fa abbiamo tracciato questo percorso, qualcuno poteva anche non crederci, invece hanno avuto pazienza, fiducia e conseguito un risultato importante. Da Frosinone parte una buona pratica, soprattutto per i territori del Centro-Sud d'Italia. Abbiamo dimostrato che con la tenacia e la buona volontà anche qui si possono raggiungere risultati importanti. L'Its - ha spiegato Stirpe - è una delle porte importanti per l'ingresso nel mondo del lavoro. I numeri lo testimoniano: oltre l'80 per cento dei ragazzi che frequentano gli istituti hanno una occupazione stabile". Molti dei neodiplomati sono stati assunti proprio dal suo gruppo industriale Psc - Prima sole components. (segue) (Rer)