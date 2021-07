Rifiuti: Patanè (Pd), Calenda continua a straparlare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul tema rifiuti Calenda continua a straparlare e oggi incappa nell'ennesima gaffe. Roma infatti produce 1 milione di tonnellate all'anno di indifferenziata e San Vittore può lavorarne al massimo 400.000 tenendo attive tutte e tre le linee. Tra l'altro, se non lo sapesse, San Vittore è in provincia di Frosinone". Così in una nota Eugenio Patanè, Consigliere regionale del Pd e componente della Commissione Ambiente alla Pisana. (Com)