Ocse: ministro Finanze tedesco, accordo su tassazione minima globale “passo colossale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto da 130 Stati parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sul progetto di tassazione minima globale è “un passo colossale verso una maggiore giustizia fiscale”. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze della Germania, Olaf Scholz. Candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo, Scholz ha aggiunto: “Ora spingeremo affinché questo risultato venga rapidamente attuato in Europa”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'intesa raggiunta all'Ocse è “un grande successo” per il ministro delle Finanze tedesco, che ha spinto verso tale obiettivo da quando ha assunto l'incarico il 14 marzo 2018. Al risultato ha contribuito anche il sostegno dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L'intesa all'Ocse apre la strada a un accordo sulla tassazione minima globale per le grandi imprese internazionali alla riunione dei ministri dell'Economia e delle Finanze del G20, che si terrà a Venezia il 9 e 10 luglio nel quadro della presidenza di turno italiana del gruppo. Intervistato da “Handelsblatt”, il ministro dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco ha affermato: “Nessun Paese del G20 vuole essere quello che blocca un accordo mondiale”. Effettivamente, tutti gli Stati del G20 membri dell'Ocse hanno votato a favore del progetto sulla tassazione minima globale. (Geb)