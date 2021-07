Grecia: Atene assume per un anno la presidenza di turno del Seecp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia assume per un anno a partire da oggi la presidenza di turno del Processo di cooperazione dell'Europa sud orientale (Seecp). Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri di Atene, secondo cui si tratta dell'unico formato di cooperazione a cui partecipano tutti i Paesi dell'Europa sud orientale: Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kosovo, Montenegro, Moldova, Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Slovenia e Turchia. La promozione della cooperazione regionale, viene sottolineato, "è una componente chiave della politica estera della Grecia nei Balcani occidentali e serve come veicolo per l'integrazione dei Paesi dell'Europa sud orientale nell'istituzioni europee ed euroatlantiche".(Gra)