© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei peincipali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'evento "Mace x Milano".Partecipano, inoltre, l'artista Mace e il ceo di Artist First Claudio Ferrante.Diretta streaming (ore 13)Inaugurazione di un nuovo Emporio Popolare, un centro di distribuzione viveri per le famiglie più in difficoltà nato per iniziativa del Comitato Quartiere Case popolari Calvairate-Molise-Ponti (Aler), in collaborazione con Ricetta QuBì - il Programma di Fondazione Cariplo e con il sostegno del Comune di Milano e di Banco Alimentare della Lombardia. All'inaugurazione partecipano la Vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo, l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, il coordinatore della Commissione Servizi alla Persona di Fondazione Cariplo Marco Rasconi, la Direttrice Amministrativa Aler Milano Stefania Giaramidaro e Pierangelo Galimberti e Isabella Corso di Banco Alimentare della Lombardia.viale Molise 5, (ore 13)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile), Guido Guidesi (Sviluppo economico), Stefano Bolognini (Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima), intervengono all'evento “Fili, la Lombardia tesse il suo futuro”. È prevista, fra gli altri, la presenza dei ministri Maria Stella Gelmini (Affari regionali e Autonomie) e Giancarlo Giorgetti (in video collegamento).Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia, 6 (ore 9:30)Si riunisce la Commissione Sanità. Presiede i lavori il presidente Emanuele Monti, conclusioni affidate all’assessore al welfare, Letizia Moratti.Aula del Consiglio regionale, via Filzi, 22 (ore 10:30 - 17)Seminario "Donne e lavoro tra pandemia e ripresa: quale sviluppo per l'occupazione femminile in Lombardia", organizzato dal Consiglio Pari Opportunità presieduto da Letizia Caccavale. Oltre alla Presidente del Cpo Letizia Caccavale, al seminario interverranno Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, Fulvio Matone Direttore generale Polis-Lombardia, Alessandro Rosina docente ordinario di Demografia Università Cattolica di Milano e coordinatore del Gruppo di esperti Demografia e Covid-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Melania Rizzoli, Assessore alla Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Francesca Zajczyk Vicepresidente del Consiglio Pari Opportunità e docente di sociologia urbana Università Milano Bicocca, Carolina Pellegrini Consigliera di Parità Regione Lombardia, Rita Palumbo Vicepresidente di Terziario Donna Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, Elena Ghezzi Presidente Donne Impresa Confartigianato Lombardia e Vicepresidente Vicaria Nazionale Donne Impresa Confartigianatodiretta streaming (ore 10:30)VARIEPresidio, organizzato dai cittadini, per chiedere che siano garantiti i medici di base. Al presidio parteciperanno alle 10.30 il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati e alle 9.30 la consigliera comunale Natascia Tosoni.Mercato di via CremaL'Arcivescovo mons Mario Delpini, in qualità di Metropolita della Lombardia, presiede la Messa per i 50 anni di servizio a fianco dei poveri della Caritas in Italia. Concelebreranno la liturgia i vescovi delle diocesi lombarde.Duomo (ore 11)Conferenza stampa di presentazione della campagna per il Referendum sulla giustizia. Intervengono:On. Fabrizio Cecchetti, Referente Regionale Lega Lombarda Lega Salvini Premier; Sen. Massimiliano Romeo, Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier – Senato della Repubblica; Roberto Anelli, Capogruppo Lega in Consiglio Regionale.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Filzi 22 (ore 11:30)Conferenza stampa “L’estate del Duomo – Presentazione delle nuove iniziative delle Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano”organizzata dalla Veneranda Fabbrica del Duomo. Ne parlano il Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano Fedele Confalonieri, l’Arciprete del Duomo Mons. Gianantonio Borgonovo, Francesco Spigaroli per Living 3D. Prende la parola anche Francesco Canali, Direttore dei Cantieri del Duomo, in collegamento dalla Cava di Candoglia.Chiesa di San Gottardo in Corte, Via F. Pecorari, 2 (ore 12)Convegno "DDL Zan? No grazie". Intervengono il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Barbara Mazzali, il presidente vicario Movimento per la vita, il magistrato Pino Morandini; il neurochirurgo Massimo Gandolfini, presidente Family day; il vicepresidente associazione Provita e Famiglia Jacopo Coghe. Introduce la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché. Chiudono i lavori Mario Fortunato, dipartimento vita famiglia e pari opportunità e valori non negoziabili, e Diego Zarnieri, responsabile dipartimento Brescia. Modera la giornalista Paola Bulbarelli.Palazzo Pirelli, via Filzi 22 (ore 14)Manifestazione di Casa Pound di fronte la sede di Atlantia per protestare contro le trattative per la cessione di Autostrade per l’Italia.Piazza Diaz (ore 18)Presentazione del libro del fotografo Gabriele Basilico. non recensiti, che si terrà A presentare il libro saranno Giovanna Calvenzi, Presidente del Museo della Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, e Alberto Saibene, co- fondatore della casa editrice Humboldt Books, in dialogo con il giornalista Michele Smargiassi.Palazzo della Triennale Viale Alemagna (ore 19:30) (Rem)