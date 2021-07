© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 2 luglio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V, Capigruppo, III, VI e Smart City. Odg: illustrazione proposta di mozione della vicepresidente Ferrero: richiesta di riconoscimento data della fondazione di Torino ed eventi legati ai festeggiamentiOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI e II. Odg: riciclare conviene, non solo per l'ambienteOre 11.30 - Circolo della Stampa Sporting, corso Agnelli 45: conferenza stampa di presentazione degli atleti selezionati al Master Estivo Tennis CampusOre 13 - conferenza CapigruppoOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I e VI. Odg: 1) servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Validazione del Piano Economico Finanziario per il 2021 in qualità di ente territoriole competente; 2) Tassa comunale sui rifiuti - TARI . Approvazione tariffe per l'anno 2021REGIONEore 16.30, Castello di Racconigi, l’assessore Poggio partecipa all’inaugurazione della mostra “Storie dal mondo in Castello”(Rpi)