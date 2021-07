Giustizia: Durigon (Lega), al via i gazebo per i referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche nel Lazio inizia la campagna di raccolta firme per i referendum sulla giustizia promossi dalla Lega. Per farlo, abbiamo organizzato oltre 140 gazebo in altrettante piazze e città di tutta la Regione Lazio. Solo a Roma e provincia saranno 87 i tavoli a disposizione dei cittadini per dare il loro supporto al nostro progetto di riforma della giustizia; 20 poi saranno presenti nel territori di Frosinone, 16 a Latina, 11 a Viterbo e 7 a Rieti". Lo dichiara, in una nota, il coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon. "Saranno due giorni fondamentali per promuovere una riforma strutturale che porti a processi veloci, equi e con pene certe. I referendum per i quali parte la raccolta firme sono: riforma del Csm, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati; separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto Severino. Si tratta - conclude il coordinatore - di una battaglia di libertà che portiamo avanti con orgoglio e determinazione". (Com)