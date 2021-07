Milano: Mascaretti (Fd'i), su aria e clima amministrazione ha sbagliato per 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le richieste dell'opposizione, i documenti sull'energia non vengono resi pubblici. Ho chiesto di avere copia dei contratti di fornitura dell'energia elettrica al Comune di Milano, ma non mi sono stati inviati. Ho chiesto di ricevere copia dei certificati comprovanti che l'energia fornita al Comune e ai milanesi sia prodotta con l'utilizzo di fonti rinnovabili" dichiara Andrea Mascaretti capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino "ma anche questi documenti non sono stati forniti. Inizia dunque nella piena opacità la discussione del Piano aria e Clima in Consiglio comunale. “I pochi dati forniti e autocertificati dall'amministrazione ci dicono che oltre il 70 per cento dell'energia con la quale illuminiamo Milano e oltre il 60 per cento di quella con cui i cittadini milanesi ricaricano le loro biciclette elettriche viene prodotto con l'utilizzo di centrali al carbone e centrali nucleari, ma anche da fonti che utilizzano petrolio e suoi derivati". (segue) (Com)