Milano: Mascaretti (Fd'i), su aria e clima amministrazione ha sbagliato per 10 anni (2)

- "Poca trasparenza dunque fino a ora" prosegue Mascaretti evidenziando che "non va meglio per quanto riguarda l'aria che si respira in metropolitana”, dove “si può arrivare a concentrazioni di polveri sottili superiori dieci volte a quelle rilevate nel mezzo del traffico cittadino. Eppure, in dieci anni, non risulta che l'amministrazione di sinistra abbia neppure monitorato le polveri sottili nelle metropolitane. Se non si fa il monitoraggio per 10 anni, è chiaro, vuol dire che coloro che amministrano non vogliono risolvere il problema”. “È molto grave che l'amministrazione pur sapendo il rischio per la salute dei passeggeri e dei lavoratori in metropolitana non faccia costanti monitoraggi, non sia trasparente informando i cittadini e i sindacati e non progetti soluzioni. Quantomeno noi non ne siamo stati messi a conoscenza”. “Il Pnrr era l'occasione giusta per finanziare un sistema adeguato a ridurre le polveri sottili in metropolitana a valori accettabili. Invece, l'Amministrazione ha fatto altre scelte e ora porta in Consiglio comunale uno zibaldone di oltre 960 pagine" conclude Mascaretti. (Com)