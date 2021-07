Imprese: subito lavoro per 23 diplomati Its meccatronico Lazio, a Frosinone consegna diplomi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il presidente Confindustria, Carlo Bonomi, il presidente dell'Istituto tecnico superiore Meccatronico del Lazio, Maurizio Stirpe e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "E' una giornata importante per il territorio: 23 ragazzi che si diplomano oggi e sono stati già assunti a tempo indeterminato e avranno al possibilità di realizzare i loro sogni e il futuro. Una eccellenza Frosinone perché il 100 per cento dei ragazzi che si diploma negli Its viene assunto ed è per noi un motivo di orgoglio perché le imprese si sono impegnate nella formazione delle future generazioni e credo che oggi questi ragazzi possano pensare ad iniziare a realizzare il proprio futuro - ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi -. E' la ripartenza dell'Italia migliore, che vuole guardare al futuro. Una giornata di festa per il territorio e per noi di Confindustria per la responsabilità educativa che hanno le imprese. Una giornata dove si capisce come dare risposta ai giovani, un piccolo esempio, una luce che si accende per il Paese che esce da un momento difficile è un periodo duro", ha concluso Bonomi. (segue) (Rer)