Algeria: olandese Veon cede allo Stato le quote dell'operatore di telefonia mobile Djezzy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società olandese Veon ha deciso di lasciare l'Algeria annunciando quest’oggi la vendita allo Stato nordafricano di tutte le sue quote detenute nell'operatore di telefonia mobile Djezzy. Veon ha precisato, in un comunicato pubblicato sul suo sito, di possedere il 45,57 per cento delle azioni di Omnium Telecom Algeria, che controlla a sua volta l'operatore Djezzy. La multinazionale olandese ha un'opzione per vendere tutte le sue azioni al Fondo nazionale di investimento (Fni) algerino. "L'esercizio dell'opzione innesca un processo attraverso il quale viene intrapresa una valutazione di una terza parte per determinare il valore equo di mercato al quale deve avvenire il trasferimento", si legge nella nota, in cui si afferma che la decisione "snellirà le operazioni di Veon", consentendo una migliore concentrazione sui nostri principali mercati. Lo Stato algerino detiene il 51 per cento delle azioni di Djezzy, che ha acquistato nel 2014 per oltre 2,6 miliardi di dollari. (Ala)