Usa: incriminata per evasione fiscale l’organizzazione dell’ex presidente Trump

- La Trump Organization, l'azienda immobiliare che ha reso l’ex presidente degli Stati Uiniti Donald Trump uno degli imprenditori di maggior successo del paese, è stata accusata di frode e reati fiscali in relazione a quello che i pubblici ministeri hanno definito “uno schema di 15 anni”. Lo scrive la stampa Usa, precisando che l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, che ha condotto le indagini, ha anche accusato il direttore finanziario della holding, Allen H. Weisselberg, collaboratore di lunga data di Trump, di aver eluso il fisco per 1,7 milioni di dollari. Sul Weisselberg pende anche l’accusa di appropriazione indebita. Le accuse sono state rivelate durante un'udienza presso la Corte Suprema dello Stato a Manhattan nei confronti della Trump Organization e del collaboratore dell’ex presidente. "Per dirla senza mezzi termini, si trattava di un ampio e audace schema di pagamenti illegali", ha affermato Carey Dunne, consigliere generale del procuratore distrettuale di Manhattan. Le accuse all’indirizzo di Weisselberg e dell’organizzazione hanno inaugurato una nuova fase dell'ampia indagine del procuratore distrettuale sulle pratiche commerciali di Trump e la sua compagnia.(Nys)