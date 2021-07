Germania-Russia: ministro Esteri Maas a Varsavia, non isolare economicamente Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha messo in guardia dall'isolare economicamente la Russia. Per il capo della diplomazia di Berlino, il rischio è che, se allo stesso tempo si rompono i rapporti economici con la Cina, Mosca e Pechino si uniscano a creare la più vasta area area economica del mondo. Per Maas, un simile sviluppo è “pericoloso per gli interessi di sicurezza dell'Europa”. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, Maas ha rilasciato queste dichiarazioni durante la conferenza stampa con il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, che ha incontrato oggi a Varsavia. Tra le questioni discusse durante i colloqui rientra il Nord Stream 2, il gasdotto tra Russia e Germania in fase di completamento attraverso il Mar Baltico. Polonia, Ucraina, Estonia, Lettonia, Lituania e Stati Uniti chiedono che il progetto venga fermato, poiché costituirebbe uno strumento del Cremlino per aumentare l'influenza della Russia in Europa. Il governo tedesco insiste sulla natura puramente economica del Nord Stream 2 ed è determinato a portare a termine i lavori dell'infrastruttura. (Geb)