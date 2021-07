Covid: vaccini in vacanza, prenotati in un giorno 300 piemontesi diretti in Liguria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un dato molto positivo per questa prima giornata di attuazione dell’accordo con il Piemonte - afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - a conferma della sua bontà e utilità. Speriamo presto di poter estendere il protocollo siglato con il presidente Cirio anche alla Lombardia. È evidente che si tratta di un’opportunità indispensabile da offrire a chi partirà per le vacanze per raggiungere la nostra regione e, viceversa, ai liguri che trascorreranno le ferie in Piemonte: in questo modo si assicura il completamento del ciclo vaccinale, unica garanzia di protezione efficace contro il virus e le sue varianti. Andiamo avanti così, per assicurare la ripartenza della Liguria e del Paese”. Storicamente nei mesi di luglio e agosto sono 50 mila i liguri che vengono in vacanza in Piemonte e 250 mila i piemontesi che vanno in ferie in Liguria. Le informazioni con le modalità per accedere al servizio sono online su www.regione.liguria.it e www.regione.piemonte.it (Rpi)