- Per il senatore Udc, Antonio De Poli, "il disegno di legge Zan va modificato in quanto lede il diritto dei cittadini ad esprimersi liberamente. E' giusto combattere la violenza - continua il parlamentare in una nota - ma diciamo no a chi vuole introdurre censure ideologiche. Il provvedimento così com'è scritto non va bene, anche la sinistra lo critica". (Com)