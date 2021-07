© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, parlando al termine della giornata di riflessione e preghiera per il Libano, ha espresso "preoccupazione forte, nel vedere questo Paese, che porto nel cuore e che ho il desiderio di visitare, precipitato in una grave crisi". Quindi, ha ringraziato i presenti: "Sono grato a tutti i partecipanti per aver accolto prontamente l'invito e per la condivisione fraterna". (Civ)