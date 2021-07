Cile: attività economica cresce +18,1 per cento su anno a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Cile ha registrato a maggio un incremento del 18,1 per cento su anno secondo dati della Banca centrale (Bcc). Si tratta della maggiore espansione mai registrata dal paese sudamericano ed è principalmente frutto, segnala la stessa Bcc, della base di comparazione con il mese di maggio del 2019 particolarmente segnato a livello economico dalle misure sanitarie legate alla pandemia Covid-19. L'attività economica nel quinto mese del 2021 segna ad ogni modo un incremento ulteriore del 2,6 per cento anche rispetto al mese precedente di aprile ed un +17,3 per cento accumulato negli ultimi dodici mesi. Nell'analisi settoriale si osservano incrementi in tutte le voci dell'attività economica con particolare rilievo nei settori dei servizi (+16,8 per cento su anno) e del commercio (+51,3 per cento su anno). In crescita anche la produzione di beni, con un +7,5 per cento complessivo su anno, sospinta principalmente dalla crescita dell'industria manifatturiera (+15,3 per cento). (segue) (Abu)