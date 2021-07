Cile: attività economica cresce +18,1 per cento su anno a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sull'andamento dell'attività economica confermano quanto emerso anche dai dati sulla disoccupazione diffusi mercoledì, attestata al 10 per cento e con un calo di 1,2 punti percentuali nel trimestre marzo-maggio. Secondo quanto afferma il rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) il risultato "è dovuto ad un incremento del numero di occupati del +7,9 per cento superiore a quello della forza lavoro, del 6,5 per cento". Parallelamente il numero dei disoccupati ha registrato una diminuzione del 4,6 per cento. Il tasso di disoccupazione, afferma l'Ine, è superiore tra le donne, con un 10,3 per cento, mentre tra gli uomini è del 9,8 per cento. I settori che hanno inciso maggiormente nella ripresa dell'occupazione sono quelli della costruzione (+24,5 per cento), il commercio (+7,4 per cento) e l'industria manifatturiera (+8,5 per cento). (segue) (Abu)