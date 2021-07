Italia-Algeria: Draghi si felicita per nomina a premier di Benabderrahmane, rafforzeremo amicizia e partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si felicita per la nomina a primo ministro di Aïmen Benabderrahmane, incaricato dal presidente della Repubblica democratica popolare di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, di formare il nuovo governo algerino a seguito delle elezioni legislative del 12 giugno scorso. E' quanto si legge in una nota nota della presidenza del Consiglio. Il governo italiano desidera rafforzare ulteriormente l’amicizia e il partenariato strategico italo-algerino, anche nella prospettiva delle importanti riforme in corso nel Paese e dei prossimi appuntamenti istituzionali dell’agenda bilaterale e multilaterale.(Com)